РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Реконструкцию фонтана в детском городке «Сказочный» в подмосковном Красногорске планируют завершить через две недели, сообщается в паблике МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Декорация фонтана идет полным ходом. Уже установлены безопасные декоративные ограждения, МАФы. В среду приедут «сказочные» деревья», - сказал директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун.

Он добавил, что после завершения всех бетонно-скульптурных работ на фонтане приступят к колеровке изделий и установке нового светового оборудования.

«При благоприятных погодных условиях все работы завершатся через две недели», - заключил Ковтун.