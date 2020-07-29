РИАМО - 29 июл. Между столичным районом Солнцево и Киевским шоссе построят дорогу, которую планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Ведется проектирование этого участка, до конца года проект будет готов. В следующем году выйдем на стройку», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, длина новой дороги составит два километра. На всем ее протяжении установят шумозащитные экраны, а для пешеходов обустроят тротуары и велодорожки.

«Дорога не только обеспечит связь довольно населенного городского района с магистралью, но и облегчит доступ к крупным торговым центрам: там будет сквозной проезд с автобусными остановками», – резюмировал глава департамента.