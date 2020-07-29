РИАМО - 29 июл. Столичная прокуратура организовала проверку по факту столкновения пассажирского автобуса ЛиАЗ и «Газели» на юго-востоке Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

ДТП произошло утром в среду на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Женщина, ехавшая в автобусе, погибла, пострадали еще четверо пассажиров автобуса. Также ранения получили водитель и пассажир «Газели». По предварительным данным, водитель фургона проехал на красный свет. Он мог быть за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Юго-Восточного административного округа Москвы Роман Никифоров», — отмечается в сообщении.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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