РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Девочка Омина, пострадавшая от выброшенной с верхнего этажа бутылки в подмосковном Красногорске, теперь боится выходить на улицу, сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

Мишонова 28 июля навестила Омину.

«Девчушка поправляется. Дома ее берегут две сестренки и брат. После случившегося малышка боится выходить на улицу, опасается, что опять будет больно... А еще до операции она любила есть печеньки с чаем. Теперь - только конфеты», - написала Мишонова в своем Instagram-аккаунте.

Омбудсмен отметила, что семья живет чисто и скромно.

«Обратила внимание, что у детей нет письменного стола. Может, у кого-то стоит ненужный? Поделитесь! А Омина передает всем привет и благодарность за участие и сочувствие», - заключила Мишонова.