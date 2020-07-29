РИАМО - 29 июл. В России до конца текущего года примут новую концепцию массовой установки алкозамков, которые способны блокировать систему зажигания в автомобиле при выявлении паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе, пишет в среду газета «Коммерсант».

Концепцию внедрения подобных устройств в массовое использование в настоящее время разрабатывает Минпромторг РФ. Ее должны разработать до 1 октября, а до 31 декабря будет проработан вопрос о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели машин.

«Автопроизводители получат дополнительные баллы (в рамках действующей системы по оценке локализации производства - ред.) за установку алкозамков российского производства», — отмечается в статье.

Проверкой российских алкозамков на безопасность будет заниматься ФГУП «НАМИ». Эксперты подготовят стандарты, содержащие требования и методы испытаний устройств, а также правила их установки и эксплуатации.

Эксперты заявили, что данная инициатива, скорее всего, приведет к росту цен на машины, ведь средняя стоимость алкозамка колеблется от 25 до 100 тысяч рублей.