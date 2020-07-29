РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова вручила директору образовательного центра «Созвездие» в Красногорске Сергею Сюрину юбилейную медаль «90-лет Московской области».

«Сергей Сюрин - подвижник, человек-легенда в Красногорске. Более 20 лет он занимается реабилитацией детей-инвалидов. Творит чудеса, верит в природу и безграничные возможности человека. Он мечтал создать самый большой центр для детишек с ОВЗ, который бы совмещал в себе и школу, и реабилитацию, и социализацию. Мечтал и сделал», - написала Мишонова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и администрации Красногорска в кратчайшие сроки был построен и оборудован комплекс «Созвездие» - уникальный проект, аналога которому нет в России. Сюда приезжают дети со всей страны.

«Приехала с почетной миссией. От имени и по поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева вручила Сергею Николаевичу почетную медаль «90-лет Московской области». Вы так много сделали для наших детей, а значит и для будущего нашего Подмосковья. Спасибо вам!» - заключила Мишонова.