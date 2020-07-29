РИАМО - 29 июл. Более 100 тысяч москвичей старшего возраста посетили клубные пространства «Мой социальный центр» за год их работы, в центрах можно устраивать встречи, общаться и отдыхать, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Год назад мы открыли «Мои социальные центры» для москвичей старшего возраста. Проект позволяет горожанам вести активную социальную жизнь – в клубных пространствах жители проводят встречи, занимаются любимыми хобби, общаются и просто отдыхают. Всего в Москве открыто уже семь таких центров, за год их посетили более 100 тысяч москвичей старшего возраста», – сказала Ракова.

В клубных пространствах для пожилых организовали свыше 3,5 тысяч активностей: различные мастер-классы, изучение иностранных языков, фитнес. В период пандемии коронавируса члены клубов могли общаться и вести активный образ жизни в онлайн-режиме.

Первый социальный центр открылся летом 2019 года в районе Марьина Роща. Сейчас клубы работают также в Таганском и Преображенском районах, в Чертанове, Северном и Южном Бутове и в поселении Щаповском.

Посещать «Мои социальные центры» могут все горожане вне зависимости от места жительства. Услуги центров предоставляются бесплатно.