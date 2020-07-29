РИАМО - 29 июл. В Московской области еще 261 человек завершил курс лечение от коронавирусной инфекции, пациентов выписали после получения отрицательных результатов исследования на Covid-19, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.



«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 46 048 заболевших», — говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 800 550-50-30. В случае появления симптомов заболевания врачи рекомендуют оставаться дома и сразу вызывать врача.

Жители по-прежнему должны носить маски в общественных местах и в транспорте.

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29 ИЮЛЯ

- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.