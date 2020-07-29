РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 29 июл. Домодедовские врачи спасли 27-летнего мужчину с обширным инфарктом миокарда, сообщается на странице Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

Молодой человек внезапно почувствовал себя плохо, у него начались боли за грудиной. Карета скорой помощи доставила его в приемное отделение больницы.

«При обследовании у пациента выявлен обширный инфаркт миокарда. После проведенной операции по восстановлению кровотока в сосудах сердца пациент переведен в палату реанимации», - говорится в сообщении.

Сейчас состояние пациента стабильное. Через несколько дней он будет выписан под наблюдение кардиолога поликлиники.