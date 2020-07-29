РИАМО - 29 июл. Транспортные карты «Тройка» с изображением легендарных советских танков появились на информационных стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах столичного метро, говорится в сообщении пресс-службы московской подземки.

Раньше их можно было купить только в интернет-магазине метрополитена.



«На данный момент для покупателей доступно десять вариантов карты «Тройка» с изображениями советских танков и краткой исторической справкой о каждом из них», - говорится в сообщении.

Тираж каждой карты составил 10 тысяч экземпляров. Изображенные модели можно также увидеть в компьютерной игре World of Tanks.

Кроме того, на станциях метро, информационных стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах метро разместили 300 плакатов, посвященных тематическим «Тройкам».