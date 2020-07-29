РИАМО - 29 июл. Столичные предприниматели могут арендовать офис с помощью платформы Московского инновационного кластера i.moscow, сообщается на официальном сайте мэра города.

После пандемии коронавируса представители малого и среднего бизнеса стали чаще искать новые офисы.

«Цифровой сервис позволяет компаниям значительно снизить постоянные издержки на аренду площадки», — сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Сервис «Помещение в аренду» помогает предпринимателям найти офис, соответствующий их требованиям. В базе также представлены площадки в технопарках, в которых действует скидка для резидентов.

Удобство платформы состоит еще и в том, что за каждым заявителем закреплен персональный помощник — он подбирает для предпринимателя офис исходя из его потребностей. Если в базе не нашлось подходящей площадки, то сотрудники платформы найдут арендодателя и организуют переговоры.