РИАМО - 29 июл. В столице за прошедшие сутки после прохождения лечения от Covid-19 выздоровели 625 пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 176 437», — сказала Ракова.

При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации. Врачи проводят исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания.

За сутки в столице скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

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29 ИЮЛЯ

- В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4 434 тысячи человек.