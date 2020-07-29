РИАМО - 29 июл. Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал американскую компанию Apple за то, что они создают мифы о своем цифровом магазине App Store, тем самым обманывая покупателей, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Каждый квартал Apple изымает у авторов сторонних приложений миллиарды долларов. Однако затраты на хостинг и модерацию приложений исчисляются не в миллиардах, а в десятках миллионов», — заявил Дуров.

Он добавил, что в Telegram знают об этом, потому что размещают и модерируют большее количество доступного публичного контента, чем App Store.

Дуров обратил внимание на то, что, создавая завесу из необоснованных мифов вокруг App Store, Apple пытается оправдать комиссию в 30% для разработчиков приложений. Один из таких мифов, по его словам, состоит в том, что такая высокая комиссия помогает компании содержать свой магазин приложений.

На деле, подчеркнул Дуров, компания тратит на магазин лишь малую часть того, что получает с данных комиссией.