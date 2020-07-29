РИАМО - 29 июл. К оказанию плановой медицинской помощи в столице после работы с Covid-пациентами вернулись порядка 80% КТ-центров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Еще пять поликлиник, ранее перепрофилированных под амбулаторные КТ-центры, приняли первых пациентов. Таким образом, к плановой помощи вернулись уже 37 из 48 КТ-центров — почти 80%», — сказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Во всех зданиях провели тщательную дезинфекцию, а весь персонал прошел тестирование на Covid-19.

Теперь прием пациентов снова ведется в КТ-центре в городских поликлиниках № 66 на улице Салтыковская, дом 11б; в поликлинике № 62 на улице Красноармейская, дом 18; в поликлинике № 214 на улице Елецкая, дом 14; в диагностическом центре № 3 на улице Сормовская, дом 9 и в консультативно-диагностической поликлинике № 121, которая находится на улице Южнобутовская, дом 87.

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