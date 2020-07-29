РИАМО - 29 июл. Подмосковные полицейские изъяли более 8 тысяч блистеров с сильнодействующими препаратами «Трамадол» и «Лирика» в одной из аптек в Люберцах, где данные лекарства продавали без рецепта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По данным полиции, на протяжении двух месяцев в одной из городских аптек продавали без рецепта лекарственные препараты, содержащие сильнодействующие вещества.

«Наркополицейские задокументировали продажу 25 таблеток препарата «Трамадол» местному жителю без соответствующего рецепта. Сбыт происходил исключительно за наличный расчет, без кассового чека», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

При поступлении товара в аптеку сотрудники избавлялись от упаковки с целью сокрытия сведений, позволяющих в дальнейшем идентифицировать проданный ими препарат, отметила Петрова.

Правоохранители провели обыски в аптечном пункте и по местам жительства четырех фармацевтов. Они обнаружили и изъяли более 8 тысяч блистеров с сильнодействующими веществами «Трамадол» и «Лирика».