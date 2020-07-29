РИАМО - 29 июл. Свыше 700 сделок по продаже и сдаче в аренду городских объектов столицы провели в ходе земельно-имущественных торгов за первое полугодие 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Предприниматели могут найти для себя выгодные условия благодаря программе «1 рубль за 1 квадратный метр» и льготным ставкам для малого и среднего бизнеса как по цене, так и по месту расположения объекта.

«За первое полугодие на торгах продано и сдано в аренду более 700 городских объектов недвижимости на 3,4 миллиарда рублей. В прошлом году аналогичный показатель составил 2,8 миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, основной спрос идет на покупку городских объектов, так как с начала года заключили более 400 договоров продажи, а это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, за первые шесть месяцев этого года в аренду сдали 57 земельных участков.

На данный момент на торги в столице выставлено свыше 800 объектов недвижимости.