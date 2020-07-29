РИАМО - 29 июл. В 66 московских поликлиниках с 30 июля можно будет бесплатно пройти онкоскрининг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В программу вошли исследования, которые помогут диагностировать предпосылки к одним из самых распространенных онкологических заболеваний», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Принять участие в акции могут жители с московским полисом ОМС.

Для того, чтобы пройти обследование, на сайта департамента столичного здравоохранения нужно выбрать поликлинику, к которой прикреплен житель, и записаться по номеру телефона.

Акция будет действовать до конца лета.