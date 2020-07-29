РИАМО - 29 июл. Олимпийский чемпион по легкой атлетике Александр Аксинин умер на 66-м году жизни, сообщает Газета.ru.

Информацию о его смерти опубликовали на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Помимо золотой медали домашних Игр, Аксинин становился чемпионом Европы 1982 года, также трижды побеждал на чемпионате Советского Союза и имел разряд заслуженного мастера спорта СССР», — говорится в сообщении.

После завершения профессиональной карьеры Аксинин работал тренером общества «Динамо». Также он занимал должность заведующего кафедрой легкой атлетики в университете Лесгафта.