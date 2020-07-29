РИАМО - 29 июл. В многоэтажном жилом доме на улице Первомайская в подмосковном Красногорске обрушилась часть кирпичной кладки на площади 130 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел вечером 28 июля.

«От очевидца в Единую диспетчерскую службу Красногорска поступило сообщение об обрушении части облицовочной кирпичной кладки жилого многоквартирного дома по адресу: улица Первомайская, дом 9», — говорится в сообщении.

Кладка обрушилась на уровне 5-6 этажа с торца дома на площади 130 квадратных метров.

Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. Повреждено три легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом с домом.