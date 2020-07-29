РИАМО - 29 июл. Движение по Рязанскому проспекту на юго-востоке Москвы ограничили до одного ряда в сторону центра из-за столкновения пассажирского автобуса и «Газели», сообщается в Telegram-аккаунте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.



ДТП произошло рано утром в среду на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы. Погиб один человек, еще шесть пострадали. Водитель «Газели» превысил скорость и, проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с пассажирским автобусом, пересекавшим перекресток. Предварительно, водитель за рулем «Газели» был пьян.



«Перекрыто два ряда из трех, для объезда можно использовать СВХ или Волгоградский проспект», — говорится в сообщении.

Также движение транспорта осложнено по улице Ташкентская в сторону Рязанского проспекта. Водителей просят учитывать данную информацию и заранее выбирать пути объезда.



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