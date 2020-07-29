РИАМО - 29 июл. Один человек погиб и еще шесть получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса и «Газели» на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По предварительным данным, водитель «Газели» превысил скорость и проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с автобусом, пересекавшим перекресток. Также имеются подозрения на то, что водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

«Водитель автобуса – грамотный профессионал, имеет 40-летний стаж вождения. В этот день на маршруте он отработал только два часа. Предварительно, в автобусе погиб один человек, четверо пострадали, также двое пострадавших в «Газели», – говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Обстоятельства аварии в настоящий момент устанавливаются.