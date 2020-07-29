РИАМО - 29 июл. За первые дни работы туристической платформой Russpass, запущенной по инициативе столичного правительства, с ней ознакомились более 5 тысяч пользователей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

Проект был запущен 20 июля. За время работы в режиме открытого тестирования получено свыше 50 заявок на подключение от туроператоров, гостиниц, московских парков, театров, музеев и различных компаний, предоставляющих туруслуги. На сегодня уже свыше 20 новых партнерских предложений добавлено на сайт, остальные появятся там в ближайшее время.

«Цифровизация туристической сферы — глобальная задача, над которой сегодня работают во многих мегаполисах, включая и Москву. Российский проект Russpass как раз отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников. Платформа позволяет легко и быстро спланировать поездку, выбирая понравившиеся маршруты и услуги из большого набора вариантов. По мнению специалистов, такие инструменты помогут восстановлению отрасли и будут определять ее дальнейшее развитие», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

С помощью платформы Russpass можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.

Кроме того, данный проект дает туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам, театрам и другим партнерам возможность продвигать свои продукты и развиваться. При этом Russpass активно взаимодействует с региональными властями.

«С момента запуска платформы заключено уже больше 40 соглашений о сотрудничестве с российскими регионами», — отметила Сергунина.

Среди них Архангельская, Астраханская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская, Смоленская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская области, Камчатский, Пермский и Ставропольский края, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Также соглашения заключили с Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Удмуртской, Чеченской, Чувашской республиками, республиками Алтай, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия.

На данный момент портал представлен на двух языка — русском и английском. Однако позже появятся версии на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках.