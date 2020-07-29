РИАМО - 29 июл. За последние сутки в столице скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.

Общее число смертельных случаев в мегаполисе достигло 4434.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — напоминается в сообщении.

Средства индивидуальной защиты нужно надевать во всех общественных местах, а также в городском транспорте. В московском метро также проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- В столичной подземке проводят рейды по проверке наличия масок у пассажиров. Соблюдение масочного режима контролируют на всех станциях.

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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.