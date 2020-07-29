РИАМО - 29 июл. С отступлением коронавируса рынок гостиничных услуг в России постепенно оживает, однако говорить о полном восстановлении этого сектора можно будет лишь через 3-4 года, сообщила РИАМО советник президента Федерации рестораторов и отельеров России по правовым вопросам, директор департамента ФРиО по развитию гостиничного бизнеса Олимпиада Знаменская.

«Если говорить про городские бизнес-отели и курортные, то ситуация сейчас противоречивая: некоторые коллеги говорят, что у них загрузка на июль-август составляет уже 80-90%, а кто-то из других регионов утверждает, что уровень бронирований пока не велик и не превышает 40%», - сказала Знаменская.

Она отметила, что в целом текущая ситуация в гостиничном секторе оставляет желать лучшего. Представители курортных и городских отелей сходятся во мнении, что главным образом потенциальных клиентов отпугивает непредсказуемость эпидемиологической ситуации в июле-августе.

«Во-вторых, отсутствие понятной и структурированной информации от государственных органов о правилах посещения региональных курортов. В-третьих, избыточность и нелогичность требований к приезжающим гостям», - добавила Знаменская.

По мнению эксперта, несмотря на обозначенные проблемы, текущем летом может улучшиться ситуация с загрузкой курортных отелей.

«Скорее всего, если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации, нас ждет взрывной рост бронирований на курортные отели в июле-августе и соответствующий рост цен на их услуги. По бизнес-отелям хоть какое-то восстановление раньше сентября маловероятно», - подчеркнула Знаменская.

В московских отелях бронирований на июль практически нет. Гостиницы получили небольшое количество запросов от корпоративных клиентов, которые пока не уверены, что воспользуются услугами отельеров. В целом ситуация в столице выглядит следующим образом: в мае отели были загружены на 7-10%, в июне – на 10-12%.

Знаменская добавила, что говорить о восстановлении гостиничного бизнеса за счет внутреннего туризма пока рано. В целом коронавирусный период стал испытанием для отельеров и продемонстрировал, насколько в этом бизнесе важна финансовая «подушка».

«Опыт пандемии поможет только в том случае, если у собственника есть своя «подушка», если отель находится в собственности, есть другой бизнес и накопления. Это поможет избежать больших потерь. Но надо понимать, что в основном многие отельеры – арендаторы и, как правило, у них нет подобной «подушки», поэтому они переживают сейчас такой кризис», - подчеркнула эксперт.

Знаменская считает, что полное восстановление гостиничного сектора в России произойдет только тогда, когда закончится пандемия коронавируса и будут сняты все оставшиеся ограничения.

Текстовая трансляция

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- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.