РИАМО - 29 июл. В Москве и Подмосковье в среду ожидается кратковременный дождь с грозой, воздух днем прогреется до 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодня (29 июля - ред.) сохранится жаркая погода. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза», — говорится в сообщении.

Температура в столице будет колебаться от плюс 27 до плюс 29 градусов, а в Московской области — от плюс 25 до плюс 30 градусов.

Юго-западный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду, но его порывы могут быть от 12 до 14 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится, но останется в пределах привычных значений.