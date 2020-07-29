РИАМО - 29 июл. Работы по расширению и ремонту проезжей части дороги от деревни Пыхчево до деревни Яковлево в новой Москве закончили, протяженность отремонтированного участка составляет 3,9 километра, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта столицы.

Работы на данном участке дороги начались в феврале этого года, но были приостановлены из-за ситуации с Covid-19 в мегаполисе.

«В этих двух деревнях проживает около 1,5 тысяч человек. Решение о ремонте и расширении дороги было принято по просьбам местных жителей, которым станет значительно удобнее добираться до нужных точек», - говорится в сообщении.

Благодаря проведенным работам дорогу расширили до 7-7,5 метров. Также рабочие выполнили устройство основания дороги, они уложили новое асфальтобетонное покрытие в два слоя площадью 34,2 тысячи квадратных метров каждый.

Кроме того, в рамках данных работ было проложено 1250 метров инженерных сетей, а в местах подтоплений сделали ливневую канализацию протяженностью свыше 200 метров и проложили около 200 метров водопропускных труб.

Также на участке дороги между деревнями установили свыше 130 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами.

Пешеходные тротуары отделили от проезжей части бордюрным камнем. На прилегающей к обновленной дороге территории высадили газоны общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров.