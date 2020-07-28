РИАМО - 28 июл. Жители Подмосковья получили возможность отказаться от кредитных каникул, если в этом будет необходимость, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«По закону о кредитных каникулах (№ 106-ФЗ) граждане, чьи доходы снизились на 30 или более процентов по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году, могут получить отсрочку платежей по кредитам и займам, а подтверждающие документы предоставить кредитору в течение 90 дней», – уточняется в сообщении.

Отныне есть разрешение на отказ от запрошенной льготы. В результате такого действия кредитная история не будет испорчена, штрафы накладываться не будут, даже если невозможно подтвердить снижение дохода.

Кредиторов призвали войти в положение надежных заемщиков: переоформить кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации и сформировать новый график выплат для клиента. Их началом будет считаться день, с которого заемщику предоставили каникулы. При изменении программы кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору или договору займа не позднее пяти дней после дня получения уведомления заемщика.

Банк России определил правила прекращения кредитных каникул и для заемщиков, подавших заявку и осознавших, что им не требуется льгота. Если заемщик решил отказаться от полученных каникул до наступления очередного платежа по кредиту и договорился с банком о возвращении к старому графику, кредитная история не будет испорчена даже в случае, если не предоставлялась информация о снижении дохода.

Не будет санкций, когда заемщик передумал пользоваться льготой до получения подтверждения от кредитора или до наступления первого дня каникул. В таком случае нужно лишь отозвать обращение.