РИАМО - 28 июл. Суд в столице вынес обвинительный приговор члену преступной группы, обвиняемому в совершении особо тяжких преступлений, совершенных в 2012 году, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, основанного на вердикте присяжных заседателей в отношении мужчины 1982 года рождения.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и частью 1 статьи 322 УК РФ (пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда)», - сказала Иванова.

По ее словам, следствием и судом установлено, что днем 19 апреля 2012 года фигурант, являясь членом этническом преступной группы, на улице Пресненский Вал в Москве произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в автомобиль Toyota Land Cruiser, где находился участник конкурирующей группировки 1960 года рождения и его знакомая 1986 года рождения.

От полученных ранений мужчина скончался на месте, а женщина в результате своевременного оказания медицинской помощи выжила.

В рамках расследования установлено, что мотивом, побудившим обвиняемого совершить указанные преступления, явилось его желание укрепить свой статус и криминальную репутацию.

На стадии предварительного расследования фигурант всячески противодействовал установлению обстоятельств преступления, сообщая различную противоречивую информацию относительно своего алиби. Однако следствием указанная информация опровергнута и получены неопровержимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к инкриминируемым преступным деяниям.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей приговором суда, подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.