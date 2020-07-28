РИАМО - 28 июл. Эпидемиологическая ситуация в Москве по гриппу и ОРВИ сейчас находится в рамках нормы, уровень заболеваемости ниже, чем в это же время прошлого года, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация, что в столице неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ. В одной из статей ссылаются на информацию начальника отдела эпидемиологического надзора управления Нонну Фомкину. Но в настоящее время она в управлении не работает.

«На данный момент эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует сезону года, показатели заболеваемости ОРВИ на текущей 30 неделе 2020 года ниже показателя на аналогичной неделе 2019 года на 38% и ниже эпидпорога по совокупному населению на 42%», - говорится в сообщении.

По словам экспертов, утверждение, что в столице у каждого второго заболевшего ОРВИ выявляют свиной грипп, также является ложным.

По данным лабораторного мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», в городе с начала текущего сезона ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа, в том числе вызванного вирусом гриппа А/H1N1/ (свиного гриппа), не зарегистрировано.