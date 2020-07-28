РИАМО - 28 июл. В Московской области во время празднования исламского праздника Курбан-байрам будет 10 площадок для проведения ритуала заклания жертвенного животного, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Духовного управления мусульман Подмосковья.

«На проведение ритуала заклания жертвенного животного ограничений нет. Верующие могут посетить специально определенные места для заклания и провести ритуал», - сказал собеседник агентства.

По его словам, канонически ритуал необязательно проводить в первый день праздника, его можно будет провести в течение трех дней.

«Это позволит равномерно распределить нагрузку на места заклания жертвенных животных и не допустить скопления верующих в этих местах», - отметил собеседник агентства.

Мусульмане будут отмечать Курбан-байрам 31 июля. Обычно в этот день верующие посещают мечеть, навещают могилы предков, проводят массовые застолья.

В этом году из-за распространения коронавируса в Подмосковье не будут проводить массовые праздничные молитвы в честь Курбан-байрама.

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28 ИЮЛЯ

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- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.