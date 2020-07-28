РИАМО - 28 июл. В Московской области работает целый ряд веревочных парков, в которых можно пройти маршруты разной сложности и проверить свою ловкость и сноровку детям и взрослым, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Веревочные парки оснащены страховочной системой, непрерывно действующей при прохождении всего маршрута. Расположены парки в живописных уголках Подмосковья, а значит можно не только весело провести время, но и насладиться природой», - говорится в сообщении.

Самым крупным веревочным парком в Подмосковье является Norway Park Барвиха. Он открылся для гостей 27 июля прошлого года на территории парка «Раздолье». Многоуровневый парк приключений имеет восемь разнообразных трасс для гостей разного уровня подготовки. Общая протяженность трасс — более 1,7 тысячи метров.

В парке «Раздолье» также оборудовано несколько многофункциональных спортивных площадок для воркаута, бадминтона, стритбола, футбола и баскетбола, есть уединенные зоны отдыха, арт-пространство и амфитеатр. Цены: детский билет (рост до 140 сантиметров) будни/выходные – 800/1500 рублей, взрослый билет будни/выходные – 1100\2000. Действует скидка для многодетных семей — 15%.

В городском округе Дзержинский находится веревочный городок «Джунгли» в экстрим-парке «Фристайл». Здесь посетителей ждет 16 видов веревочных трасс, расстояние самой длинной из которых 160 метров. Маршруты разной степени сложности подойдут как детям, так и взрослым. Цены: цена за один маршрут от 200 до 400 рублей, прохождение маршрута с инструктором – 200 рублей. При оплате сразу 2-х маршрутов, скидка на второй – 25%.

В Красногорске можно посетить веревочный парк Norway Park. Там оборудовано целых 5 трасс, проложенных над кронами деревьев, позволят посетителю любого возраста и уровня подготовки попробовать свои силы. Для самых смелых – захватывающий аттракцион «Quick Jump» — прыжок с дерева. Цены: детский билет (до 140 см) будни/выходные – 600/750 рублей, взрослый билет (от 140 см) будни/выходные – 1000/1200 рублей.

Веревочный парк «Дерево-Дом» расположен на территории Приокско-Террасного государственного заповедника. Комплекс веревочных переправ включает в себя четыре маршрута различных уровней сложности на высоте от 1 до 6 метров для взрослых и детей от 4-х лет. Цены: от 250 до 1000 рублей

В Сергиевом Посаде находится веревочный парк Parkwood’s. Для подростков и взрослых разработано два маршрута, на которых посетителей ждет 22 задания. Для детей помладше есть специальный маршрут с 11 заданиями на пути. Цены: детский маршрут будни\выходные – 400\500 рублей, взрослый (от 150 см) –500\600 рублей.

В Солнечногорском районе, в деревне Пешки расположен Пешки Парк – это уникальная площадка для активного отдыха, включающая в себя один из самых крупных веревочных парков России. Он состоит из 8 трасс различной сложности, которые расположены на высоте от 1,5 до 6 метров. Общая протяженность трасс парка свыше двух километров.

Верёвочный парк «Школа Героев» расположен на территории Парка культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого в городе Химки. Веревочный городок предлагает три трассы для детей и взрослых («Супер ловкость», «Супер смелость» и «Супер сила») и одну трассу для самых маленьких – детей от 4-5 лет («Супер старт»). Цены: от 300 рублей в зависимости от дня недели.