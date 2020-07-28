РИАМО - 28 июл. Сотрудники и волонтеры Центрального музея ВВС в подмосковном Монине много лет работают над восстановлением самолетов, которые в 90-е годы прошлого века мародеры растаскивали по частям, передает Nation News.

«Что только вандалы не делали с экспонатами: рубили топорами, выдергивали из них детали, фактически лишали их шансов на существование. Открытое пространство, где находятся борта, доделывало то, что не успели мародеры – добивало», - говорится в сообщении.

Сейчас же волонтерам приходится проделывать почти ювелирную работу, восстанавливая экспонаты.

Например, самолет-амфибия, бомбардировщик и торпедоносец ВВА-14, созданный гениальным авиаконструктором Роберто Бартини в 1970-е годы, попал в Монино почти 30 лет назад. Сейчас над ним активно работают в музее.

Его пришлось доставлять в Лыткарино из Таганрога по воде. После того, как самолет выгрузили на берег, он там и оставался. Долгое время борт находился без присмотра и стал жертвой местных жителей, которые его разграбили.

Также борт получил серьезный урон при транспортировке. Когда легенду авиации выгружали в Монине вертолетом, трос оборвался и амфибия рухнула на землю.

«Поэтому хвостовая часть левого бортового отсека отломана. Кили, стабилизаторы и консоли крыла лежат отдельно. В музее по ВВА лазили всякие любители «заброшек», бомжи жгли внутри костры — все лето 2019 года мы выносили из фюзеляжа мусор, слой был 40 сантиметров», — отметила администратор группы в социальной сети «ВКонтакте» «Волонтеры Музея ВВС в Монино» Виктория, ставшая частью команды спасателей восемь лет назад, когда увидела амфибию.