РИАМО - 28 июл. Егорьевский музей был номинирован на премию Европейского музейного форума «Музей года-2010», в нем можно найти необычные и очень красивые экспонаты, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Музей был основан в 1911 году текстильным фабрикантом Михаилом Бардыгиным, сыном купца первой гильдии и городского головы Никифора Бардыгина.

«Бардыгин открыл при местной фабрике публичную библиотеку с читальным залом. Отсюда и началось «Частное собрание русской старины», предшествовавшее музею. К 1913 году коллекция насчитывала более 10 тысяч экспонатов и оценивалась в 200 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В музее можно было найти старинные головные уборы, одежду, деревянные резные и расписные изделия, медную и железную посуду, иконы, фарфор, стекло, старопечатные книги, царские грамоты, рукописи, автографы писателей. Музей был бесплатным для посетителей.

В современном музее тщательно продумано и скомпоновано. В коллекциях нет ничего скучного и лишнего, а посетителей развлекут интерактивом.

«Особенно поражает коллекция живописи. Авторы работ из коллекции Бардыгина часто оставались неизвестными, при этом вся экспозиция производит очень цельное впечатление», - добавляется в материале.

Подборка стекла тут тоже богатейшая. В собрании представлены лучшие изделия российских заводов XVIII — начала XX веков. Посетителей традиционно веселит зеленый водочный штоф, усеянный мелкой нечистью и снабженный мудрой надписью: «Пей, увидишь чертей». В витринах можно увидеть масленки-обманки в виде буханки хлеба, калача и жареной курицы.

«Еще одним доказательством веселого нрава купцов служит керамический сосуд, выпить из которого практически невозможно — дырки в нем наделаны и тут, и там. Поди догадайся, что нужно зажать пальцем почти невидимое отверстие под ручкой — тогда и напиток до рта донесешь, и усы с бородой в вине не измочишь. Купеческие забавы можно испытать на себе», - отмечается в сообщении.

Технические диковинки нового века не выбиваются из общей экспозиции, а деликатно встроены в общую историю. Здесь можно увидеть и услышать поющую книгу.

«Странные дощечки и непонятные крючки», страницы исписаны особой крюковой музыкальной вязью, по такой книге когда-то обучались пению староверы. Стоит задержать взгляд на странице с записью какого-либо гласа, и произойдет настоящее чудо — раздастся унисонное пение старообрядческих хоров», - говорится в с материале.

Фантастическое впечатление производит на гостей еще один музейный аттракцион — «Феерия света». Внешне он выглядит как витрина с коллекцией гравированного, цветного стекла и хрусталя русских заводов, но стоит подойти к ней — и заработает хитроумная светоакустика.