РИАМО - 28 июл. Конфликт между мужчиной и неустановленными личностями произошел на Боровском шоссе в новой Москве, в результате один человек пострадал, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«По предварительным данным, сегодня около 20 часов на территории ТиНАО на Боровском шоссе между мужчиной и неизвестными произошел конфликт, в ходе которого ему были причинены телесные повреждения. С места происшествия злоумышленники скрылись», - говорится в сообщени.

В настоящий момент проводится целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Обстоятельства произошедшего выясняются.