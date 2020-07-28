РИАМО - 28 июл. В Московской области возобновилось проведение «молоточных» торгов, первые аукционы после самоизоляции прошли в июле, всего с начала года через такие торги реализовано порядка 300 лотов, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

Проведение аукционов по земле является важной составляющей развития конкуренции. На сегодняшний день 43% земельно-имущественных торгов проведено в электронной форме. Но торги по аренде и продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство проводятся только вживую (так называемые «молоточные» торги для ИЖС/ЛПХ).

«С начала 2020 года реализовано около 300 лотов посредством «молоточных» торгов на сумму 137,8 млн. рублей. Денежные средства поступят в бюджеты муниципальных образований Московской области», - говорится в сообщении.

Показательными стали торги, проведенные ведомством совместно с администрацией городского округа Зарайск, в результате которых был сдан в аренду земельный участок площадью около 700 квадратных метров для ведения ЛПХ. В торгах приняло участие пять претендентов, а итоговая цена годовой аренды поднялась по отношению к стартовой в 68 раз и составила более 2 миллионов рублей.

23 июля состоялся «молоточный» аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для ИЖС в городском округе Кашира, в нем приняли участие три претендента. Участники аукциона поделились тем, что интересующий их земельный участок они нашли через Единый портал торгов региона, отметив, что площадка интуитивна и удобна для поиска необходимого объекта по всей Московской области.

Даже впервые принявшая участие в аукционе пенсионерка отметила, что торговая площадка весьма проста в использовании. Именно на ней она узнала о проводимом аукционе и решила принять участие, поскольку планирует переехать из города в загородный частный дом в Подмосковье, оставив городское жилье детям.

Таким образом любой желающий может приобрести недвижимость в Московской области, развивать бизнес или построить и поселиться в уютном доме Подмосковья, стоит лишь зайти на Единый портал торгов Подмосковья (https://torgi.mosreg.ru) и подобрать соответствующий земельный участок, а также интересующее здание или помещение.