РИАМО - 28 июл. Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект планировки кварталов 26-27 Обручевского района, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь территории составляет 58,85 гектара. Проектируемая территория ограничена с северо-востока улицей Гарибальди, с юго-востока - улицей Профсоюзная, с юго-запада - улицей Наметкина, с северо-запада - улицей Академика Пилюгина.

В данных кварталах находятся многоквартирные дома, здания образовательных, административных и жилищно-коммунальных учреждений, а также медучреждения.