РИАМО - 28 июл. На территории международного медицинского кластера (ММК) «Сколково» в столице ведутся работы по строительству новых клиник, еще шесть объектов проектируют, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На территории ММК продолжается строительство терапевтического корпуса площадью 25 тысяч квадратных метров, которое будет передано клинике «Хадасса». К сентябрю планируется закончить основные фасадные работы и тепловой контур. Ближе к концу 2020 года будет монтироваться медицинское оборудование, а уже в 2021 году корпус начнет принимать пациентов», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на этапе проектирования находятся шесть объектов, среди которых многофункциональный медицинский центр, реабилитационный центр французской компании «Орпеа», филиал клиники Страсбурга, биотехнологическая лаборатория, апарт-отель и первая очередь благоустройства в 5 гектаров.

Согласно проекту ММК «Сколково», строители должны возвести медицинские объекты общей площадью порядка 860 тысяч квадратных метров.