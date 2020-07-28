РИАМО - 28 июл. За два дня анонимы сообщили о «минировании» более 1,5 тысяч зданий в Москве, из которых вывели около 10 тысяч посетителей и сотрудников, сообщает ТАСС.

«В течение понедельника и вторника от неизвестных поступают сообщения об угрозе взрыва объектов здравоохранения, торговых центров, аэропортов, всех станций столичного метро и других административных зданий», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Он отметил, что на время проверки подземка и аэропорты не прекращали работу, эвакуация персонала и пассажиров там не проводилась.

По его словам, во всех случаях анонимные сообщения о «минировании» оказывались ложными. Ни в одном здании не было найдено взрывных устройств.