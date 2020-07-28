РИАМО - 28 июл. Абоненты «Мособлгаза» теперь могут получить перерасчет начислений за газ, не выходя из дома, в личном кабинете клиента, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Чтобы получить услугу, нужно лишь подать заявление на перерасчет любым из трех способов: оформить заявление в личном кабинете клиента «Мособлгаза»; направить заявление по электронной почте info@mosoblgaz.ru; направить заявление почтовым отправлением по адресу: Бокс №47, Одинцовский городской округ, Московская область, 143016.

«В заявлении указывается номер лицевого счета, ФИО абонента, дата снятия и значение новых показаний прибора учета. Перерасчет будет выполнен в течение пяти дней», – уточняется в сообщении.

Право на перерасчет нужно подтвердить соответствующими документами, перечень которых можно найти на сайте «Мособлгаза».

Услуга нужна тем абонентам, которым необходимо пересчитать начисления за газ из-за временного отсутствия в жилом помещении.Еще услугу полезно будет получить при изменении количества зарегистрированных граждан в квартире или доме.