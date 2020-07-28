РИАМО - 28 июл. Депутат Госдумы Михаил Тарасенко оценил плюсы и минусы электронных трудовых книжек, а также назвал данный документ рудиментом советской системы, сообщает Nation News.

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос и выяснили, что большинство россиян не планируют переходить с бумажного формата трудовой книжки к электронному.

«Большинство стран в мире вообще обходится без трудовых книжек, поэтому в определенной мере это является рудиментом той системы, в которой наша страна жила. Эта система отличается от той, где мы находимся в настоящее время. Сегодня сведения о труде человека идут через социальное страхование, а также медицинское и пенсионное», - отметил Тарасенко.

Он отметил и недостаток электронной трудовой - уязвимость базы, так как сетевые ресурсы иногда подвергаются атакам хакеров, то данные жителей страны могут оказаться в открытом доступе и использоваться в преступных целях.

«Проблемы нет в том, что человек записывает свои данные в бухгалтерию на бумажном носителе. Сегодня он будет записывать на файлы и передавать в соответствующие службы, в центр занятости и прочее. Человеку ничего не стоит иметь и электронную трудовую книжку, и бумажный носитель», - добавил депутат.