РИАМО - 28 июл. В программу газификации в Подмосковье до 2025 года планируют включить 17 объектов, в скором времени в правительстве региона рассмотрят проект корректировки программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» с внесением в нее новых объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Программа пересматривается каждый год, за счет экономии средств возможность получить газ уже в ближайшее время получают новые объекты. В сложившейся эпидемиологической ситуации газификация Подмосковья по Губернаторской программе продолжается с соблюдением запланированных сроков. До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию 50 объектов газификации, это позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья», – сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В программу газификации до 2025 года планируют включить 17 объектов. Среди них деревни Алексеевка Богородского округа, Свистягино округа Воскресенск, а также Мельниково, Клово, Савеловка, Могутово Наро-Фоминского округа, Скородумки в Солнечногорске, Головино, Новопареево, Афанасово, Большие Петрищи, Костыши, Аксеново в Щелкове.

Кроме того, газификация будет проводиться в сельских населенных пунктах Подмосковья, которые соответствуют критерию программы — имеют более 100 постоянно зарегистрированных граждан, проживающих на территории. В этот список вошли деревня Хлопово Наро-Фоминского округа, село Хомяково Сергиево-Посадского округа, деревня Тверитино в Серпухове, деревня Малые Жеребцы городского округа Щелково.

На заседании правительства также рассмотрят объекты по направлению догазификации негазифицированных частей улиц и микрорайонов до 2025 года, а также по реконструкции и увеличению пропускной способности газопроводов, газификации инвестиционных проектов, газификации котельных и строительству источников для теплоснабжения жилых домов.