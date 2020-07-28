РИАМО - 28 июл. На Машкинском шоссе в Москве загорелся лимузин, в настоящее время специалисты выехали для тушения автомобиля, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС РФ по Москве.

«К нам поступило сообщение о том, что на Машкинском шоссе загорелся лимузин. В настоящее время на место происшествия выехали специалисты», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подробности и причины возгорания автомобиля пока неизвестны.