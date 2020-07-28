РИАМО - 28 июл. В Подмосковье в этом году планируют построить велодорожки на 19 общественных пространствах, их общая протяженность составит более 40 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Самые крупные из них: в парке «Раздолье» Одинцовского округа (11 километров), в Клину – благоустройство турмаршрута «Клин звучит» (5 километров), в Королеве – Акуловский водоканал (4,5 километра), в поселке Вербилки Талдомского округа (3,6 километра), в городском парке Ивантеевки (2,75 километра), на Малаховском озере в Люберцах (2 километра) и по улице Южная в Реутове (2 километра).

«Популярность передвижения на велосипедах растет с каждым годом. Особенно это актуально для крупных городов. Мы давно стараемся включить в наши проекты по благоустройству этот элемент, если конечно позволяет ландшафт, проект и есть запрос у жителей. Особенно в условия пост пандемии данный вид транспорт как никогда популярен», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Велодорожки строятся в рамках благоустройства общественных пространств и парков культуры и отдыха по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В прошлом году в рамках благоустройства велодорожки появились на 11 общественных пространствах региона, их общая протяженность составила более 7,2 километра.