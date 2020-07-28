РИАМО - 28 июл. В городском округе Солнечногорск жителям Орла помогли отыскать могилу погибшего в годы Великой Отечественной войны родственника, он погиб в 1941 году, все это время семья искала его, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«Семья красноармейца Павла Тоскунова не знала о его судьбе 79 лет. Спустя годы, при содействии военного комиссариата Солнечногорска и сотрудников администрации округа, родственники выяснили, что красноармеец покоится в братском захоронении №4 в деревне Стародальня», - говорится в сообщении.

Внук погибшего солдата Сергей Наумкин отметил, что когда дед ушел на фронт, то от него пришло только 2-3 письма.

«После деревню заняли немцы. Почтовая связь прекратилась до августа 1943 года, что было дальше мы даже не знали», — добавил Наумкин.

На памятной плите около захоронения не оказалось имени красноармейца. На днях недочет исправили. На торжественное мероприятие по увековечению на постаменте имен военнослужащих на основании архивных документов приехали внуки и правнук погибшего.

Красноармеец Павел Тоскунов погиб вначале войны около деревни Стародальня. У него осталось девять детей, потом появилось 12 внуков.