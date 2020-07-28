РИАМО - 28 июл. На СВХ ЗАО «Логистический центр «Западные ворота» приостановили оформление двух партий готовых консервированных влажных и неконсервированных сухих кормов для кошек и собак общим весом более 3,9 килограмма из Англии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

При проведении ветеринарного контроля специалисты установили несоответствия в документах поставки.

«Груз после досмотра находится на СВХ ЗАО «Логистический центр «Западные ворота» в зоне таможенного контроля в транспортном средстве», - говорится в сообщении.

Груз передали на временное хранение до предоставления дополнительной информации от государственной ветеринарной службы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Также товар проверят в лабораториях на показатели безопасности.