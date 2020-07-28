РИАМО - 28 июл. Мособлархитектура согласовала проект постройки нового магазина в Ногинске, его планируют возвести на месте недостроя, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Двухэтажное здание магазина общей площадью порядка 400 квадратных метров планируется возвести на месте объекта незавершенного строительства. Главным фасадом магазин будет ориентирован на улицу Декабристов», – сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Магазин будет представляет собой компактный объем с витражным остеклением в зоне центрального входа, накрытого подвесным козырьком.

В отделке используют алюминиевые композитные панели, сочетающие текстуры металла и дерева. Торцы здания подчеркнут металлическими вертикальными ламелями, придающими объему визуальную легкость.

В темное время суток фасады украсит архитектурная подсветка светодиодными светильниками. На широком карнизе по периметру здания предусмотрены специальные места для размещения рекламных конструкций.