РИАМО - 28 июл. В министерстве труда и соцзащиты РФ подготовили проект, который предполагает, что женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, могут получать пособия по материнству без заявлений, передает Газета.ru.

«Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает распространить механизм прямых выплат для больничных и пособий в связи с материнством во всех регионах страны с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день для пособия используется «зачетный» принцип. По нему работодатель самостоятельно выплачивает деньги, а сумма страховых отчислений в Фонд социального страхования пропорционально уменьшается.

Проведение прямых выплат позволит направлять средства прямо из Фонда соцстрахования, что уменьшит риски, связанные с финансовым состоянием работодателя.

Проектом также предлагается юридически закрепить электронный документооборот между работодателем, медицинскими организациями, государственными органами и другими ведомствами.