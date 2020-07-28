РИАМО - 28 июл. В галерее «Метро» станции столичной подземки «Выставочная» открылась выставка «Победный голос музыки», она приурочена к 75-летию Победы и к 130-летию со дня рождения дирижера и композитора Н.С. Голованова, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Выставка организована московским метро совместно с Российским национальным музеем музыки.

«Мы счастливы принимать в галерее «Метро» выставку «Победный голос музыки». Эта экспозиция еще раз свидетельствует о том, какую важную роль во время войны сыграло искусство. Кто-то из артистов добровольно уходил на фронт защищать рубежи родины, другой принимал решение бороться, создавая картины, спектакли, музыку», – сказала заместитель начальника московского метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Экспозиция состоит из 30 фотографий, а также афиш, партитуры, страниц дневника выдающегося музыканта, главного дирижера Большого театра, талантливого композитора и пианиста Николая Голованова.

Именно благодаря ему в годы войны в Советском Союзе впервые прозвучали произведения С.В. Рахманинова – «Симфония №3» и «Симфонические танцы», а также торжественная увертюра П.И. Чайковского «1812 год». Выступления Большого Симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета под управлением Николая Голованова с участием великолепных оперных певцов Большого театра имели огромное духоподъемное значение.

Посетители выставки смогут с помощью QR-кодов, размещенных на фотографиях, послушать отрывки из произведений А.Г. Глазунова, П.И. Чайковского и других композиторов, исполненных Большим симфоническом оркестром под руководством Николая Голованова.

«Мы искренне рады новому выставочному проекту, подготовленному совместно с Московским метрополитеном и посвященному одному из ведущих отечественных дирижеров прошлого столетия. Редкие фотографии, воспоминания музыкантов, афиши, телеграммы и другие ценные артефакты из фондов музея позволяют не только рассказать о творчестве музыкантов на фронте, но и обращают внимание зрителей на значение музыки, объединившей всю страну в годы Великой Отечественной войны», – поделился генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

Выставка будет открыта для посещения до 17 августа.