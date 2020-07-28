РИАМО - 28 июл. Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области совместно с коллегами из уголовного розыска регионального ГУ МВД РФ задержали троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по региону.

По версии следствия, задержанные, двигаясь по Минскому шоссе на автомобиле, совершили столкновение с другой машиной, которая от удара наехала на тросовое заграждение.

«После этого один из правонарушителей несколько раз выстрелил из пистолета, а другие металлическими трубами разбили стекла автомобиля пострадавших и заставили его водителя пересесть на заднее сидение», - говорится в сообщении.

Угрожая оружием, нападавшие похитили у потерпевших 75 тысяч долларов США и пять мобильных телефонов, связали их скотчем и скрылись.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны по местам проживания.

В ходе проведения обысков в их квартирах обнаружены и изъяты травматические пистолеты и патроны к ним, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

По данному факту возбудили уголовное дело.