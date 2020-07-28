РИАМО - 28 июл. За январь-июнь этого года в Московской области возведено 7,1 тысячи жилых домов, их общая площадь составила свыше 2,5 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Подмосковью.

«Населением построено 6,9 тысячи жилых домов, из них 309 жилых домов – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, построенные населением. Всего построено 34 566 новых квартир», - говорится в сообщении.

В сельской местности за полгода было введено 910,9 тысячи квадратных метров жилья, что составило 35,4% от общего ввода, из них 53,6 тысячи квадратных метров – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, построены населением.

Лидирующую позицию по вводу жилья занимали городские округа Одинцовский – 247,6 тысячи квадратных метров, Красногорск – 218,2 тысячи квадратных метров, Балашиха – 212,1 тысячи квадратных метров.

Общая площадь жилых домов без индивидуального строительства и без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, составила свыше 1,4 миллиона квадратных метров. Среди них 70,4% приходилось на монолитные здания, 10,5% – на панельные, 1% – на каменные, 2,9% - на кирпичные и 15,2% – на прочие.

В первую половину этого года средняя стоимость 1 квадратного метра жилья (без индивидуального строительства) для застройщиков составила 46 078 рублей. Для сравнения: в первом полугодии 2019 года стоимость 1 квадратного метра жилья была 47 262 рубля.